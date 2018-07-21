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Muharrem İnce 'neredesiniz' diye sordu, cevap yağdı

24 Haziran akşamı sessizliğe gömüldüğü ve ardından seçmenine "şizofren" dediği için eleştirilen Muharrem İnce Twitter'da "neredesiniz" yazınca cevaplar arka arkaya geldi.

Haber Merkezi | 21.07.2018 - 18:55..
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Muharrem İnce 'neredesiniz' diye sordu, cevap yağdı

CHP'nin gündemi 24 Haziran'dan sonra kurultay olsa da Muharrem İnce'yi destekleyenler verdikleri desteğin karşılığını seçim akşamı ve sonrasında İnce'den bulamayınca her fırsatta bunu dile getiriyor.

"KİMSENİN SESİ ÇIKMIYOR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Hiç kimsenin sesi çıkmıyor, hiç kimseden itiraz yükselmiyor. Gelenekten ve gelenekçilikten söz edenler, neredesiniz? Çok önemli bir devlet geleneğinin yerle bir edilmesine neden itiraz etmiyorsunuz? Topluma tarihin ışığını tutmakla görevli olan Tarihçiler, neredesiniz?" ifadelerine yer verdi.

KIRGIN SEÇMENİNDEN CEVAP GECİKMEDİ

İnce'nin bu sözleri sosyal medyada haber olarak paylaşılmasının ardından da, ona destek verenler; "şizofren tedavisi görüyoruz, Swiss oteldeyiz, kesin sonuçları bekliyorum" gibi Muharrem İnce'yi tiye alan cevaplar verdi.

Muharrem İnce 'neredesiniz' diye sordu, cevap yağdı

Muharrem İnce 'neredesiniz' diye sordu, cevap yağdı

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