Muharrem İnce oyunu kullandı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı. Oy kullanırken kameralara poz veren İnce'nin gergin olduğu görüldü.

KAMERAMANI AZARLADI

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapmak üzere hazırlanan İnce kendisini çeken kameraman gazetecilerden birine "O hareketi yapma öyle ya. Elimden tutup çekiyorsun ya çocuk çeker gibi." diyerek tepki gösterdi.

İnce daha sonra "Hayırlı uğurlu olsun vatan millet için. Ankara'ya gidiyorum akşam YSK'nın önünde olacağım." açıklamasında bulundu.

Muharrem İnce oy kullanırken muhabiri azarladı ViDEO

AZARLADIĞI KAMERAMANDAN ÖZÜR DİLEDİ

Binadan çıktıktan sonra tekrar gazetecilerin karşısına geçen Muharrem İnce, azarladığı gazetecinin nerede olduğunu sordu ve "Gırgır yapıyorum." diyerek özür diledi.