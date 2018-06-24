taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

Muharrem İnce oyunu kullandı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı. Gergin olduğu görülen İnce, burada bir kameramanı önce azarladı sonra özür diledi.

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 10:36..
  1. Haberler
  2. Politika
Muharrem İnce oyunu kullandı

d

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı. Oy kullanırken kameralara poz veren İnce'nin gergin olduğu görüldü.

KAMERAMANI AZARLADI

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapmak üzere hazırlanan İnce kendisini çeken kameraman gazetecilerden birine "O hareketi yapma öyle ya. Elimden tutup çekiyorsun ya çocuk çeker gibi." diyerek tepki gösterdi.

İnce daha sonra "Hayırlı uğurlu olsun vatan millet için. Ankara'ya gidiyorum akşam YSK'nın önünde olacağım." açıklamasında bulundu.

Muharrem İnce oy kullanırken muhabiri azarladı ViDEO

Muharrem İnce oyunu kullandı

AZARLADIĞI KAMERAMANDAN ÖZÜR DİLEDİ

Binadan çıktıktan sonra tekrar gazetecilerin karşısına geçen Muharrem İnce, azarladığı gazetecinin nerede olduğunu sordu ve "Gırgır yapıyorum." diyerek özür diledi.

Muharrem İnce oyunu kullandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

120
Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

86
Üsküdar'da CHP-İyi Parti-Saadet buluşması

Üsküdar'da CHP-İyi Parti-Saadet buluşması

192
FIFA Dünya Kupası'nda penaltı rekoru

FIFA Dünya Kupası'nda penaltı rekoru

12
Şanlıurfa'da akıma kapılan yarış atları telef oldu

Şanlıurfa'da akıma kapılan yarış atları telef oldu

24
ABD'nin devasa uçak mezarlığı

ABD'nin devasa uçak mezarlığı

17
Muharrem İnce oyunu kullandı

Muharrem İnce oyunu kullandı

122
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM