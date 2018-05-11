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Muharrem İnce Rize'de konuşuyor

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Rize mitinginde yaptığı konuşmada, "3. köprüyü Erdoğan yaptı, 4. köprüyü de Muharrem İnce yapar." dedi.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 14:26..
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Muharrem İnce Rize'de konuşuyor

Rize'!de konuşan İnce, AK Parti'nin en önemli icraatlarından olan yol ve köprü yapımlarına dair bir yorumda bulundu. İnce, "Köprü yapılır, 1. köprüyü Demirel yaptı, 2. köprüyü Özal yaptı, 3. köprüyü Erdoğan yaptı, 4. köprüyü de Muharrem İnce yapar." dedi.

İnce'nin konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

Bugün nenemin, dedemin memleketi Rize'deyim. Yarın Antalya'dayım, yarın Denizli'deyim.

Bakın Türkiye'de siyasette yeni bir dil, yeni bir umut, yeni bir normalleşme... Türkiye'nin bunlara uzlaşmaya, normalleşmeye, barışmaya ihtiyacı var. Hiç kimseyi ayırmadım.

"BÜTÜN RAKİPLERİME BAŞARILAR DİLEDİM"

Bütün rakiplerime gittim başarılar diledim. Hiç kimseyi ayırmadan. Hatta hepimiz Müslümanız. Geçen akşam Sayın Erdoğan'la konuşurken, selam söyle hemşehrilerime dedi. Üzerimde kalmasın, onu da ileteyim.

Biz bize yakışanı yapacağız, kavga etmeyeceğiz. 81 milyon iri, dri olacak. Beraber olacak. Sen beraber olacaksın ki, Batı'ya kafa tutabilesin. Fransa dini kitabımızla dalga geçiyor, güçlü bir Türkiye olsa, Fransa bu terbiyesizliği yapabilir mi? Allah'ın izni, milletin izniyle ben cumhurbaşkanı olduğumda önce içerde birlik, sonra Avrupa'ya karşı mücadele edeceğiz hep birlikte.

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