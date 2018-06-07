Muharrem İnce: Sözlerimin arkasındayım

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarında vaatlerini açıklamayı bir kenara bırakarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı isimlerinden biri olan Korgeneral İsmail Metin Temel'i hedef almaya devam ediyor.

Eskişehir'de konuşan İnce, Temel Paşa'nın apoletlerini sökerek görevden alacağını bir kez daha söyledi.

"NE DEDİYSEM ARKASINDAYIM"

Muharrem İnce, "Geçen benim hemşehrim bir iftar düzenliyor. İftarda bir general var. İftarda Türk Ordusunu övmüyor, bayrak, millet demiyor ve beni eleştiriyor. General de alkışlıyor. Dedim ki, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20. maddesi diyor ki, 'Silahlı kuvvetlerin personeli siyasete karışamaz.' Bende 'Senin apoletlerini sökeceğim' dedim. Ne dediysem arkasındayım." ifadelerini kullandı.

KANDİL OPERASYONUNU YÖNETECEK

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten Korgeneral Temel, Kandil operasyonunu yönetmeye hazırlanıyor.