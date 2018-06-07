taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.658
USD
4,5679
EURO
5,3891
ALTIN
190,54
PETR
75,7200

Muharrem İnce: Sözlerimin arkasındayım

Korgeneral İsmail Metin Temel'e tepkisi dinmeyen İnce, bu konuda kararlı olduğunu meydanlarda bir kez daha yineledi.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 07:57..
  1. Haberler
  2. Gündem
Muharrem İnce: Sözlerimin arkasındayım

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarında vaatlerini açıklamayı bir kenara bırakarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı isimlerinden biri olan Korgeneral İsmail Metin Temel'i hedef almaya devam ediyor.

Eskişehir'de konuşan İnce, Temel Paşa'nın apoletlerini sökerek görevden alacağını bir kez daha söyledi.

"NE DEDİYSEM ARKASINDAYIM"

Muharrem İnce, "Geçen benim hemşehrim bir iftar düzenliyor. İftarda bir general var. İftarda Türk Ordusunu övmüyor, bayrak, millet demiyor ve beni eleştiriyor. General de alkışlıyor. Dedim ki, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20. maddesi diyor ki, 'Silahlı kuvvetlerin personeli siyasete karışamaz.' Bende 'Senin apoletlerini sökeceğim' dedim. Ne dediysem arkasındayım." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce: Sözlerimin arkasındayım

KANDİL OPERASYONUNU YÖNETECEK

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten Korgeneral Temel, Kandil operasyonunu yönetmeye hazırlanıyor.

Muharrem İnce: Sözlerimin arkasındayım

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

0
Akşener: Muharrem İnce için çalışırım

Akşener: Muharrem İnce için çalışırım

303
Taha Akgül ameliyat oldu

Taha Akgül ameliyat oldu

25
ABD'nin korkusunu Türkiye dindiriyor

ABD'nin korkusunu Türkiye dindiriyor

37
N'diaye'den Beşiktaş-Fenerbahçe haberlerine cevap

N'diaye'den Beşiktaş-Fenerbahçe haberlerine cevap

10
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sahur yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sahur yaptı

37
Genç güreşçi Kerem Kamal 5. kez Avrupa Şampiyonu

Genç güreşçi Kerem Kamal 5. kez Avrupa Şampiyonu

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94