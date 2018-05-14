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Muharrem İnce: Traktörü geri geri yanaştırabilirim

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya'da vatandaşlara seslenirken traktörü geri geri kullanabilme yeteneğinden bahsetti.

AA | 14.05.2018 - 13:44..
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Muharrem İnce: Traktörü geri geri yanaştırabilirim

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya'nın Ereğli ilçesinde konuştu. Burada vatandaşlara yine halktan biriyim mesajı verebilmek adına çocukluk adılarından bahsetti.

"BEN RÖMORKLA GERİ GERİ YANAŞTIRIRIM"

İnce konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onun gibi traktör kullanamayacağından bahsetti. İnce, "Bir köylü, bir çiftçi traktörü römorkla geri geri yanaştırırsa o gerçekten köylüdür değil mi? Ben traktörü römorkla geri geri yanaştırırım.  Çünkü 11 yaşında traktörün direksiyonuna oturttu bizi." dedi.

GENÇLERE BURS VAADİ

Gençlere daha önce açıkladığı burs vaadi ile ilgili olarak da konuşan İnce, "Cumhuriyet kredisi alacaksınız gençler, 500 lira. Aldığınız krediler okul bitince kesiliyor dimi. Kesmeyeceğiz. Çocuk iş bulana kadar bitirdiğine pişman oluyor. Üniversiteyi bitirse de iki yıl, kredisini ödemeye devam edeceğiz. Şimdi bütün öğrencilere sesleniyorum, lisedekiler dahil. Öğrenci kimliğini gösteren her çocuk bütün müzelere ücretsiz girecek." dedi.

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