Muharrem İnce yabancı büyükelçileriyle buluştu

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi çalışmalarına devam eden İnce, Amerika İstanbul Başkonsolosu ve İngiliz büyükelçinin de arasında olduğu grubla iftar yaptı.

PROGRAM BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Sarıyer Tarabya Otel’deki iftar programına Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown, İngiltere Büyükelçisi Sir Dominic Chilcott, Amerika İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis katıldı.

İftar programı basına kapalı gerçekleştirildi.