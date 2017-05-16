Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayınına katılarak Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Katıldığı programda CHP'nin yenilenmesi gerektiğini belirten İnce, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sıraladı.

Muharrem İnce yeni bir Ekmeleddin vakasından korkuyor VİDEO

"MATEMATİK BİLİMİNE AYKIRI BİR İŞ YAPILMIŞTIR"

İnce, Kılıçdaroğlu'nun daha önce sarf ettiği, "Ekmeleddin İhsanoğlu tercihi doğru bir tercihti." sözlerini eleştirerek, "Kılıçdaroğlu, 2014'teki aday doğru bir adaydı dedi. Bu beni korkutuyor. Doğru bulmuyorum. Yöntem doğru değil. Israrla söylüyorum. Matematik bilimine aykırı bir iş yapılmıştır. Siyasetçi bilim, akıl gözetecek." dedi.