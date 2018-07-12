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Muharrem İnce: Yeniden cumhurbaşkanı aday olacağım

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bir sonraki seçimde de aday olacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 12.07.2018 - 21:46..
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Muharrem İnce: Yeniden cumhurbaşkanı aday olacağım

Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Muharrem İnce, Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu oldu.

BİR SONRAKİ SEÇİMLER İÇİN İDDİALI

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'yla liderlik yarışına giren İnce, bir sonraki seçimlerde de aday olacağını ifade ederek Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi. Muharrem İnce, şunları söyledi: "Ben yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bu iş burada bitmez. Bitmedi bu. Ben bitti demeden bitmez, bitmeyecek. Bunu başaracağız."

Muharrem İnce: Yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağım VİDEO

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