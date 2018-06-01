24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde adaylar da meydanlarda karşılıklı söylemlerle propagandaya devam ediyor.

İNCE'DEN ELON MUSK ESPRİSİ YAPTI

Bugün Bilecik'te konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan'ın Tesla'nın sahibi Elon Musk'la görüşmesini hedef alarak; "Elon Musk beni aradı, İnce'yi aramadı' demiş. Cumhurbaşkanı sensin, tabii ki seni arayacak. Ona bir komiklik yapayım o zaman; Elon Musk'ından medet umuyor." diye konuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

İnce, yerli otomobil projelerini hedef alarak bunları durduracağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise buna karşılık, Türkiye'nin bu konuda vizyonunun geniş olduğunu belirterek dünyanın en önde gelen elektrikli otomobil markası Tesla'nın sahibi Elon Musk'ı Ankara'da ağırladığını ve görüş alışverişinde bulunduğunu bir kez daha hatırlatmıştı.

Muharrem İnce'den Elon Musk esprisi VİDEO