taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.070
USD
4,6610
EURO
5,4368
ALTIN
186,58
PETR
77,6600

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na örgüt tehdidi

CHP Lideri'ne yaptığı teklifi açıklayan İnce, aksi durumda örgütün gerekeni yapacağını söyledi.

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 12:08..
  1. Haberler
  2. Gündem
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na örgüt tehdidi

AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir seçim başarısı gösteremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görev süresi boyunca kendi atadığı delegeler sayesinde koltuğunu kaybetmedi.

KOLTUK SALLANTIDA

Kazandığı kurultayları zafer olarak gören Kılıçdaroğlu, 24 Haziran hezimetinin ardından büyük bir krizle karşı karşıya.

Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra CHP'de değişim rüzgarını arkasına alan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlık koltuğunu devralmakta kararlı.

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na örgüt tehdidi

"HAYIR DERSE, ÖRGÜT ÇÖZECEKTİR"

CHP Lideri ile yaptığı görüşmede genel başkanlığı açık bir şekilde istediğini ifade eden İnce, sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti.

Muharrem İnce, "Kendisi isterse olağan üstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. 'Hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir..." şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'nın paylaşımları Demet Akalın'ı kızdırdı

Şeyma Subaşı'nın paylaşımları Demet Akalın'ı kızdırdı

251
Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

254
Yılmaz Özdil, Muharrem İnce'ye cevap verdi

Yılmaz Özdil, Muharrem İnce'ye cevap verdi

122
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

155
Ağrı Valisi: Leyla'nın vücudunda istismara dair bulgu yok

Ağrı Valisi: Leyla'nın vücudunda istismara dair bulgu yok

188
Leyla'nın cenaze töreni gerçekleştirildi

Leyla'nın cenaze töreni gerçekleştirildi

129
Küçük çocukları siyasete alet etmeyin

Küçük çocukları siyasete alet etmeyin

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM