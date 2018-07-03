Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na örgüt tehdidi

AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir seçim başarısı gösteremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görev süresi boyunca kendi atadığı delegeler sayesinde koltuğunu kaybetmedi.

KOLTUK SALLANTIDA

Kazandığı kurultayları zafer olarak gören Kılıçdaroğlu, 24 Haziran hezimetinin ardından büyük bir krizle karşı karşıya.

Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra CHP'de değişim rüzgarını arkasına alan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlık koltuğunu devralmakta kararlı.

"HAYIR DERSE, ÖRGÜT ÇÖZECEKTİR"

CHP Lideri ile yaptığı görüşmede genel başkanlığı açık bir şekilde istediğini ifade eden İnce, sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti.

Muharrem İnce, "Kendisi isterse olağan üstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. 'Hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir..." şeklinde konuştu.