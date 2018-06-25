Muharrem İnce'nin durumunu anlatan en iyi video

Türkiye, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi seçti.

ERDOĞAN, YÜZDE 52,6 ALDI

Erdoğan, seçimlerde yüzde 52,6 alırken, CHP'nin adayı Muharrem İnce ise yüzde 30,6 alabildi.

İNCE'NİN DURUMUNU EN İYİ ANLATAN VİDEO

Muharrem İnce'nin mağlubiyetini en iyi anlatan videolardan biri de daha önce Kılıçdaroğlu'na karşı söylediği "çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş ve 1. çıkamazsan istifa edecek misin" sözlerinden oluşan remix şarkı videosu oldu.

Muharrem İnce: Çıkmışsın yenmiş şarkı versiyonu VİDEO