Muharrem İnce'nin hedefi Korgeneral İsmail Metin Temel

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Star TV'de Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce'nin hedefinde yine Afrin kahramanı Korgeneral İsmail Metin Temel vardı.

"EMEKLİ EDECEĞİM"

Afrin'de terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele veren Temel Paşa'yı göreve gelir gelmez emekliye sevk edeceğini belirten Muharrem İnce, özür beklediğini de sözlerine ekledi.

Muharrem İnce, şunları söyledi: "Beni eleştirirken alkışlamasına kızıyorum. Siyasi faaliyete girer bu. Ben kendisini iftara çağırsam gelemez korkudan. Benim derdim bu. Disiplin kanunun 20. maddesi açık. Balkanları hatırlattım ordu siyasete girdiği için kaybettik. Benim eleştirildiğim bir yerde general alkış yapamaz. Kim olursa olsun emekliye sevk edeceğim. Sana gelince ayağa kalkmayan hapse girecek terörist olacak, beni eleştirirken alkışlayacak. Özür bekliyorum. Yarın ben Cumhurbaşkanı olduğumda bu sistemde ben Erdoğan’ı eleştirken bir general alkışlasa Erdoğan’ın veya AK Partili kardeşlerimin hoşuna gider mi? Bir kere ben o iftara davet etmem üniformayla."

KİMİN APOLETİ SÖKÜLÜR

Muharrem İnce'nin bu sözleri, 15 Temmuz'da ülkesine ihanet eden FETÖ'cü askerleri getirdi.

Amerika'dan aldığı direktiflerle harekete geçen FETÖ'cüler, devletin silahlarını millete çevirmişti.

Meydanlara inen millet tarafından büyük bir tokat yiyen FETÖ'cülerin apoletleri tek tek sökülmüştü.

O gece Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda da büyük bir kahramanlık destanı yazılmıştı.

APOLET NASIL SÖKÜLÜR

Komutanından "Darbeci Semih Terzi'yi etkisiz hale getir" talimatını alan kahraman şehit Ömer Halisdemir, ölümü bir an bile düşünmeden kabul etmişti.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye gelen Semih Terzi'yi etkisiz hale getirmeye giden şehit Halisdemir'in şehadet yürüyüşü o gece güvenlik kameralarına böyle yansımıştı.