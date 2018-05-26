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Muharrem İnce'nın Kur'an çelişkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim meydanlarına Kur'an ile çıkmakla eleştiren İnce, 24 Haziran sürecinde mitinglerinde Kur'an okutmaya başladı.

Haber Merkezi | 26.05.2018 - 08:59..
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için saha çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı elini güçlendirebilmek için söylemlerinde değişikliğe giden Muharrem İnce, muhafazakar oylara talip oldu.

MİTİNGDE KUR'AN OKUTTU

Mitinglerde ezan hassasiyeti göstermeye başlayan İnce, son olarak Dumlupınar'da Kur'an-ı Kerim okutup dua etti.

Muharrem İnce'nın Kur'an çelişkisi

ERDOĞAN'I ELEŞTİRİYORDU

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu konuda eleştiriyordu.

"HİÇ UTANMA YOK MU"

İnce, 23 Eylül 2015 tarihinde attığı tweette "Seçim meydanlarına Kur'an ile çıkanlar, seçim şarkısında besmeleyi kullanlarda hiç utanma yok mu?" diye sormuştu.

Muharrem İnce'nın Kur'an çelişkisi

Chp mitinginde Kur'an-ı Kerim okundu VİDEO

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