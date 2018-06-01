Muharrem İnce'nin muhafazakar profili çöktü

24 Haziran sürecinde muhafazakar seçmene göz kırpan Muharrem İnce, gözle görülür bir değişim içine girdi.
HACI MUHARREM ÇALIŞMASI BOŞA ÇIKTI
Namaz kılıp, mitinglerde Kur'an-ı Kerim okutturan İnce, kendisine gençliğinde 'Hacı' dediklerini söylemişti.
Muharrem İnce'nin çizmeye çalıştığı muhafazakar cumhurbaşkanı adayı profili, Batı Trakya ziyaretinde yerle bir oldu.
İnce, Gümülcine Türk Gençler Birliği'nde kendisine hediye edilen, 'Elif' tablosunu mertek sanarak ters tuttu.
Muharrem İnce hediye edilen Elif tablosunu ters tuttu