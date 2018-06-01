taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.894
USD
4,6257
EURO
5,3970
ALTIN
192,27
PETR
77,0300

Muharrem İnce'nin muhafazakar profili çöktü

Batı Trakya'yı ziyaret eden Muharrem İnce, kendisine hediye edilen 'Elif' tablosunu ters tutarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Merkezi | 01.06.2018 - 15:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Muharrem İnce'nin muhafazakar profili çöktü

24 Haziran sürecinde muhafazakar seçmene göz kırpan Muharrem İnce, gözle görülür bir değişim içine girdi.

HACI MUHARREM ÇALIŞMASI BOŞA ÇIKTI

Namaz kılıp, mitinglerde Kur'an-ı Kerim okutturan İnce, kendisine gençliğinde 'Hacı' dediklerini söylemişti.

Muharrem İnce'nin çizmeye çalıştığı muhafazakar cumhurbaşkanı adayı profili, Batı Trakya ziyaretinde yerle bir oldu.

İnce, Gümülcine Türk Gençler Birliği'nde kendisine hediye edilen, 'Elif' tablosunu mertek sanarak ters tuttu.

Muharrem İnce hediye edilen Elif tablosunu ters tuttu

Muharrem İnce'nin muhafazakar profili çöktü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili yalan haberi

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili yalan haberi

673
Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu

Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu

463
ABD'de Alman oto üreticilerine vergi kâbusu

ABD'de Alman oto üreticilerine vergi kâbusu

243
Trump Alman Mercedes'e savaş açtı

Trump Alman Mercedes'e savaş açtı

124
ABD vergi kararıyla AB'yi de karşısına aldı

ABD vergi kararıyla AB'yi de karşısına aldı

61
Ali Koç: Adaylık kararım aptalca olabilir

Ali Koç: Adaylık kararım aptalca olabilir

65
Mehmetçik Kuzey Irak'ta yardım dağıttı

Mehmetçik Kuzey Irak'ta yardım dağıttı

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM