Muharrem İnce'nin muhafazakar profili çöktü

Aracındaki yangını söndürmek için yaptıkları tepki gördü

Boluspor, Fenerbahçe'den geçen yaz 1 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İyi Parti'nin, tek avuntusu müzik paylaşım sitesinde birinci olan seçim şarkısı oldu.

Antalya'da Atatürk büstlerini çalıp sattığı belirlenen A.Y., uyuşturucu almak için bu yola başvurduğunu söyledi.

1 Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili yalan haberi Şehir hastanelerinin çok büyük olmasından şikayetçi olan sunucu Fatih Portakal'ın, bunun ispat etmek için yalan haber yaptığı ortaya çıktı.

2 Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden kendisini kaldığı yurda davet eden genç öğrenciyi kırmadı. Erdoğan, sahurunu Ankara'da öğrencilerle birlikte yaptı.

3 ABD'de Alman oto üreticilerine vergi kâbusu ABD'de ithalata getirilecek vergilendirmeler özellikle ABD'de faaliyet gösteren Alman otomobil firmalarını korkutuyor. Mercedes, BMW ve Volkswagen vergilendirme dedikodularıyla borsada değer kaybetti.

4 Trump Alman Mercedes'e savaş açtı ABD Başkanı Trump, “New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim” dedi.

5 ABD vergi kararıyla AB'yi de karşısına aldı Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileriyle Avrupa Birliği'nin de tepkisini çekti. Yeni vergi kanunu, haziran ayının başından itibaren AB, Kanada ve Meksika'ya da uygulanacak.

6 Ali Koç: Adaylık kararım aptalca olabilir Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, yaklaşan seçim öncesi ilginç bir açıklama yaptı. Koç, "Adaylık hayatımda verdiğim en aptalca bir karar olabilir" şeklinde konuştu.