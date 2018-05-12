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Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanlığı forsu hediye edildi

Denizli'deki mitingde konuşan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, konuşmasının bitiminde Cumhurbaşkanlığı forsu verildi.

AA | 12.05.2018 - 13:37..
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Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanlığı forsu hediye edildi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Denizli'de Bozkurt ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

ERDOĞAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

İnce, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. İnce, Erdoğan'ı işaret ederek, "O 'pislik' desin, ben 'telefon' diyeceğim. O 'çöp yığını' desin, ben 'kuantum' diyeceğim. O küfretsin ben 'uydu' diyeceğim. Memlekete huzur gelsin. Barışacağız" diye konuştu.

Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanlığı forsu hediye edildi

"BEN ÇOCUKLARINIZIN GELECEĞİNE SESLENİYORUM"

"Ben size, çocuklarınızın geleceğine sesleniyorum" diyen İnce, "Türkiye bunu yapamazsa fakir kalır. Endüstri 4.0 için bize enerji lazım. Tam istediğimi belediye başkanımız yapmış. Peki, sorun ne? Türkiye'nin elektrik tüketimi 100 birimse, Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli 130 birim." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanlığı forsu hediye edildi

FORS HEDİYE EDİLDİ

Muharrem İnce'ye konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı forsu hediye edildi.

İnce'ye Cumhurbaşkanlığı forsu hediye edildi VİDEO

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