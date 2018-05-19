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Muharrem İnce'ye John Bass'ın sözleri hatırlatıldı

Candaş Tolga Işık, John Bass'ın Gülen'in iadesine ilişkin, "Türkiye müracaat etti, Amerikan mahkemeleri konuyu inceliyor" sözlerini hatırlattı.

Özel İçerik | 19.05.2018 - 11:22..
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Muharrem İnce'ye John Bass'ın sözleri hatırlatıldı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce; CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanarak Amerikalıların kendisini aradığını, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi için Türkiye'nin usulüne uygun başvuru yapmadığını söylediklerini dile getirdi.

Bu sözlere Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ sert bir şekilde tepki gösterirken; Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi John Bass'ın sözlerini gündeme getirdi.

JOHN BASS NE DEMİŞTİ

"Usulüne uygun en demek" başlıklı yazısında konuyu değerlendiren Işık, "Amerikan Büyükelçisi John Bass Istanbul'da bazı gazetecilere veda toplantısı düzenlemişti. O gazetecilerden biri de bendim. Büyükelçi, 'Türkiye müracaat etti, Amerikan mahkemeleri konuyu inceliyor' demişti." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'ye John Bass'ın sözleri hatırlatıldı

"AMERİKALI SİZE YALAN SÖYLEMİŞ MUHARREM BEY"

Adalet Bakanlığı'nın FETÖ elebaşının 7 kez usulüne uygun istendiğini açıkladığını da hatırlatan Posta yazarı, şöyle devam etti: "Madem Amerikalılardan bahsediyoruz, "Amerikanca" yazayım o halde: Come ooon Muharrem Bey! Siz sahiden FETÖ elebaşının iade edilmeme sebebinin 'Türkiye'nin usulüne uygun istememesi' olduğuna inanıyor musunuz? Siz de en az benim kadar iyi biliyorsunuz ki bu herif düpedüz Amerika'nın maşası. 1980'lerden bu yana Türkiye'de attığı her adımın arkasında Amerika'nın desteği var. Hangi Amerikalı dediyse size yalan söylemiş. Biz bu hikayeyi biliyoruz: Amerika vaktiyle Öcalan'a yaptığı gibi kullanım süresi dolana kadar sahip çıkacak sonra da elleriyle teslim edecek. İşine geldiğinde bir teröristi Pakistan'da paketleyip helikopterle okyanusun derinliklerine atan Amerika'dan bahsediyoruz. Ne usulü? Hangi usul?"

Muharrem İnce'den inandırıcı gelmeyen Gülen iddiası VİDEO




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