Muharrem İnce'ye ters tuttuğu Elif tablosu soruldu

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi muhafazakar bir profil çizmeye çalışan Muharrem İnce'nin tüm çalışmaları Gümülcine ziyaretinde adeta çöktü.

Kendisine hediye edilen Elif tablosunu kabul eden İnce, tabloyu ters tutarak görenleri güldürdü.

"VALLAHİ DE BÖYLE..."

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bu fotoğrafı Muharrem İnce'ye sordu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı fotoğrafa ilişkin şunları söyledi: "Size yemin ediyorum o telaş içinde bana uzatılan bu tabloya doğru dürüst bakamadım bile... Vallahi de böyle, billahi de böyle. Yoksa merteği de bilirim, elifi de..."