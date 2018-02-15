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'Mühendislik harikası' barajın altından köy çıktı

Çoruh Nehri üzerindeki, dünyanın 6'ncı yüksek gövdeli barajı olan Deriner Barajı’nın su seviyesinin azalmasıyla ortaya bir köyün çıktığını duyanlar merakla baraja koştu.

DHA | 15.02.2018 - 13:27..
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Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 6'ncı yüksek gövdeli barajı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı’nın su seviyesi, bölgede azalan yağışlar nedeniyle yaklaşık 37 metre çekildi. Baraj gölü dolayısıyla daha önce su altında kalan Yusufeli ilçesi Narlı köyünün eski yerleşim yeri, su yüzeyine tekrar çıktı.

'Mühendislik harikası' barajın altından köy çıktı

KÖY SAKİNLERİ ESKİ KÖYÜ GÖRÜNCE DUYGULANDI

Cami, okul ve evlerin 5 yıl sonra görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerinin yerleşim yerini seyretti. Eski evlerini yeniden gören Narlı köyü sakinleri, duygusal anlar yaşadı. Kara yolundan geçen sürücüler de araçlarını durdurarak, ortaya çıkan su içindeki eski köye baktı.

Doğup, büyüdükleri köylerini 5 yıl sonra yeniden görenler, duygulandıklarını belirterek, eski günleri yad ettiklerini söyledi.

'Mühendislik harikası' barajın altından köy çıktı

ÖDENEK YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE 24 YILDA TAMAMLANDI

Deriner Barajı ile hidroelektrik santralinin (HES) temeli, Mescit Dağları'nda doğup, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti başkenti Batum'dan Karadeniz'e dökülen, 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerindeki Artvin'in Sümbüllü köyünde, 1988 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. 2005 yılında tamamlanması planlanan; ancak ödenek yetersizliği nedeniyle bitirilemeyen baraj ve HES projesi, 24 yılda tamamlandı.

'Mühendislik harikası' barajın altından köy çıktı

'MÜHENDİSLİK HARİKASI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında, hizmete açılan Deriner Barajı, 1 milyar 387 milyon 190 dolara mal oldu. Deriner Barajı ve HES projesi, dünyaca ünlü belgesel kanalı 'Discovery Channel' tarafından 'mühendislik harikası' olarak değerlendirildi.

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