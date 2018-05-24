taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.786
USD
4,7662
EURO
5,6080
ALTIN
200,13
PETR
79,0700

Mühür fekki nedir

Mühür fekki, resmi olarak mühürlenen bir yeri veya bir şeyi mührü umursamadan kullanıma devam etme suçuna verilen isimdir.

  1. Haberler
  2. İpucu

Mühür fekki, bir diğer ismiyle mühür bozma/kırma olarak da bilinir. Mühür fekki resmi olarak mahkeme kararıyla mühürlenen bir yeri veya bir şeyi, resmi izin olmaksızın kullanılması durumunda oluşan suça denir.

Mühür bozmak, en sık işlenen hukuka aykırı fiillerden biri olup mühür bozmak fiilinin gayesi ve saiki ne olursa olsun suç sayılır.

Mühür fekki nedir

MÜHÜR FEKKİ'NİN CEZASI

Mühür bozma suçunun cezası hem hapis hem de maddi ceza içermektedir. 6 aydan başlayıp 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılan mühür fekki suçu TCK md. 203'e göre para cezası ile de cezalandırılır, ancak iki ceza birlikte verilememektedir.

Mühür bozma suçunun etkin pişmanlık hükümleri mevcut değildir.

Mühür fekki nedir

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ödem söktüren 10 besin

Ödem söktüren 10 besin

1
Çocuklarda sık görülen hastalıkları öğrenin

Çocuklarda sık görülen hastalıkları öğrenin

0
Kör çıban nedir

Kör çıban nedir

0
Metal yorgunluğu nedir

Metal yorgunluğu nedir

2
Benmari usulü nasıl yapılır

Benmari usulü nasıl yapılır

8
Bahçenizi böceklerden korumanın yolları

Bahçenizi böceklerden korumanın yolları

0
Ultraviyole ışın nedir

Ultraviyole ışın nedir

1

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94