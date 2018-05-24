Mühür fekki nedir

Mühür fekki, bir diğer ismiyle mühür bozma/kırma olarak da bilinir. Mühür fekki resmi olarak mahkeme kararıyla mühürlenen bir yeri veya bir şeyi, resmi izin olmaksızın kullanılması durumunda oluşan suça denir.

Mühür bozmak, en sık işlenen hukuka aykırı fiillerden biri olup mühür bozmak fiilinin gayesi ve saiki ne olursa olsun suç sayılır.

MÜHÜR FEKKİ'NİN CEZASI

Mühür bozma suçunun cezası hem hapis hem de maddi ceza içermektedir. 6 aydan başlayıp 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılan mühür fekki suçu TCK md. 203'e göre para cezası ile de cezalandırılır, ancak iki ceza birlikte verilememektedir.

Mühür bozma suçunun etkin pişmanlık hükümleri mevcut değildir.