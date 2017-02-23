Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı serbest

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne alkollü olarak saldırdığını itiraf eden M.A.A tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan M.A.A hakkında adli kontrol uygulayarak serbest bıraktı.





"ESMA HATUN'A LAF SÖYLEDİĞİ İÇİN YAPTIM" DEMİŞTİ

Sanat Merkezi'ne saldıran şüpheli polisteki ifadesinde ise "Müjdat Gezen'in Osmanlı padişahlarından Abdülhamit Han'ın torunu Esma Hatun'a hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim" demişti.

MÜJDAT GEZEN 'SAKALLI BİR HERİF' DEMİŞTİ

Öte yandan kundaklama olaydan sonra Müjdat Gezen saldırı için; "Bir kundaklama olayı. Görüntülerde de mevcut. Sakallı bir herif elinde benzin bidonu ile sokağa giriyor ve döküp ateşe veriyor. Polisin çalışması sürüyor. Umarım en kısa sürede aydınlatılır" diye konuşmuştu.