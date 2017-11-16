Mülteci çocuklar konusunda dünya, Türkiye'yi örnek almalı

Antalya'da, Türkiye Milli Pediatri Kongresi'ne katılan Uluslararası Pediatri Dernekleri Federasyonu (IPAF) Başkanı Prof.Dr. Erol Alden, Türkiye'nin mülteci çocuklar konusunda yaptığı çalışmaların, dünyaya model olmasını istedi.

KONGREYE 2 BİN ÇOCUK DOKTORU KATILDI

Milli Pediatri Derneği'nin (TMPD) bu yıl 61'incisini düzenlediği Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki bir otelde başladı. Türkiye'den 2 bin çocuk doktorunun katıldığı kongreye, yurt dışından da ünlü çocuk doktorları davet edildi. Kongrenin uluslararası çalıştayında mülteci çocukların güncel sorunları, TMPD Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu'nun ev sahipliğinde ele alındı.

"65 MİLYON MÜLTECİNİN YARISI ÇOCUK"

Çalıştayın ardından Hasanoğlu ile Prof. Dr. Alden, düzenledikleri ortak basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. TMPD Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, dünyada 65 milyon mülteci bulunduğunu, bunların yarısının da çocuk olduğunu söyledi. Pediatri doktorları olarak mülteci çocuklara çok önem verdiklerini belirten Hasanoğlu, şöyle dedi:

"Dünyadaki en büyük sorunlarından biri, mülteci sorunudur. Kimse, yurdunu bırakmak istemez; ama dünyada 65 milyon insanın böyle bir gerçeği var. Bundan daha çok üzen durum ise dünyada 35 milyon çocuğun da bu durumda olması. Bu durumu, dünyanın genelini ilgilendiren sorunlar ortaya çıkartıyor. Türkiye, mülteciler konusunda dünyadaki en etkin ülke konumunda."





MÜLTECİ ÇOCUKLARIN SORUNLARI

Türkiye'nin mülteci konusunda maddi ve manevi kendisinden beklenenden çok daha fazla performans sergilediğini vurgulayan Hasanoğlu, Türk toplumunun duyarlılığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderlik ettiği konuların ve hükümetin bakış açısının bu durumu ortaya çıkardığını söyledi. Dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenleri buraya çağırdıklarını anlatan Hasanoğlu, "Çalıştayımızda savaş sonrası mülteci çocukların her evresini ele aldık ve belli bir sonuca ulaştık. Ortak sonuç ise bu çocuklardaki en önemli sorunun psikososyal sorunlar, travmatik sorunlar ve yaşadıkları stres bozukluklarının ileriki çağlarda da yaşatacağı sıkıntılar oldu." dedi.

Toplantıda konuşan IPAF Başkanı Prof. Dr. Erol Alden ise, kongre sonrası, Türk hükümetinden yetkililerle sıcak ilişki geliştireceklerini söyledi. Alden, amaçlarının, Türk Pediatri Derneği'nin örnek çalışmalarını dünya geneline taşımak ve çalışmaların evrensel hale getirilerek, pediatri uzmanlarının bu konuya teşviklerini sağlamak olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Alden, "Mülteci çocukların sorunlarını daha fazla gündemde tutmaya çalışacağız. Türk Milli Pediatri Derneği'nin çalışmaları, tüm dünya için bir model oluşturuyor. Türk hükümetini yaptığı duyarlı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

TÜRKİYE, ROL MODEL OLACAK

Türkiye'nin, mülteci çocukları sevgiyle kucakladığını dile getiren Prof. Dr. Alden, dünyanın başka bir ülkesinde bu kadar kucaklaşma olmadığını söyledi. Türkiye Milli Pediatri Derneği'nin 'Her şey sevgi ile başlar' sloganıyla yola çıktığını hatırlatan Alden, şöyle dedi:

"Türkiye'yi bir rol model alarak, bu modelin tüm dünyada yayılmasını istiyoruz. Bu çocuklar, bizim geleceğimiz. Onların zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra sosyal durumlarıyla da ilgilenmemiz gerekiyor. Sağlıklı bireyler olarak yetiştirmemiz gerekiyor."

"TÜRKİYE ÖRNEK ALINDIĞINDA DÜNYA HASSAS ÇOCUKLAR İÇİN HUZURLU BİR YER OLACAK"

Prof. Dr. Erol Alden, yer değişikliğinin insanların bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebildiğine de dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Türk Hükümeti, bu tür sıkıntıların oluşmaması için çok önemli hizmetler sunuyor. Önlenebilir hastalıklar için Türk hükümeti, gerekli önlemleri de aldı. Hastalık konusunda olağan dışı bir durum, söz konusu değil. Hükümetlerin, çocukların durumunu anlaması bizim işimiz. ABD Başkanı Donald Trump ya da Almanya'da Merkel'in nasıl çalışmalar içinde bulunduğunu bilemem. Asıl amacımız, diğer hükümetlerin Türk hükümetini örnek almasını ve paralel faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlamak. Bunu başardığımızda dünya, bu konudaki hassas çocuklar için huzurlu bir yer olacak."