Mülteciler Almanya'da kalma yolunu buldu

Almanya mülteciler için sığınmacı akınının başladığı ilk günden bu yana hedefte bulunan ülke konumunda. Ülkelerinden çıkarak binlerce kilometrelik yolu yasa dışı yollarla kat eden sığınmacılar, Almanya'dan kovulmamak için pasaportlarını, kimliklerini imha ediyor.

65 BİN KİŞİ SIĞINMA HAKKI ALDI

Almanya'da geçtiğimiz yıllara göre sığınmacıların deport edilme rakamları önemli ölçüde azaldı. İltica başvurusu reddedilen ancak geçerli evrak eksikliğinden dolayı ülkelerine iade edilemeyenlerin sayısında yüzde 71 oranında artış meydana geldi. Almanya İçişleri Bakanlığının 2017 verilerine göre iltica başvurusu reddedilmiş ve ülkelerine iade edilmeleri gereken 65 bin kişi bulunuyor. Bu sayı 2016'da 38 bindi.





PASAPORT - NÜFUS CÜZDANI EKSİKLİĞİ

Sığınmacılar normal şartlar altında yasa dışı olarak geldikleri için Avrupa'da ikamet hakları elde edemiyorlar, ancak burada nüfus cüzdanı, pasaport gibi resmi evrakları bulunmayan mülteciler, gönderilecek ülke bulunnamadığı için mecburiyetten ellerinde kalıyor. İşte bu 65 bin kişi bu şekilde iltica hakkı elde etti.

MÜLTECİLERİN HEDEFİ: ALMANYA

Ülkelerine iade edilemeyenler arasında 5 bin 743 Hindistan, 4 bin 943 Pakistan, 3 bin 915 Afganistan ve 3 bin 828 Rus vatandaşı var. Rapora göre iltica başvurusu reddedilen 3 bin 800 kişinin uyruğunun ise "belirsiz". İade edilebilecek ülkesi olmayanların arasında Kürtler ve Filistinliler öne çıkıyor.

AB'nin istatistik bürosu Eurostat'ın verilerine göre Almanya AB içerisinde en fazla iltica başvurusu yapılan ülke.