Mültecilerin Alpler'den Fransa'ya tehlikeli yolculuğu

Dik ve tehlikeli bir hat üzerinde gerçekleşen yürüyüşte toplam 6 mülteci yer alıyordu. Reuters muhabiri, sıcaklığın eksi 9 derece olduğunu, mültecilerin kıyafetlerinin ise bu havaya uygun olmadığını aktardı.

GİNE'DEN ALPLER'E 3 YILLIK YOLCULUK

O mültecilerden Abdullhai, Gine'deki evinden karla kaplı Alp dağlarına ulaşmasının 3 yıl sürdüğünü söyledi.



Ülkesinde eşini ve 3 çocuğunu bıraktığını söyleyen 38 yaşındaki adam, yolculuğun artık final aşamasına ulaşmayı umduğunu açıkladı:

"Gine'deki yaşantımız iyi değildi. Benim ve çocuklarım için orada bir gelecek yok. Ama burada Avrupa'da o geleceği bulabiliriz. Bunun için denemeye değer"

İTALYA YOLUNDA 20 BİNDEN FAZLA MÜLTECİ ÖLDÜ

2015 yılında Avrupa'ya Orta Doğu ve Afrika'dan bir milyonun üzerinde mülteci ulaşmayı başardı.



Kıtaya botla ulaşan mültecilerin sayısı 2016'da 363,504 iken sayı 2017'de neredeyse yarı yarıya azaldı ve 171,635 oldu.



Uluslararası Göç Örgütü'nün tahminlerine göre yalnızca İtalya'ya ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin civarında.

"O KADAR BÜYÜTÜLECEK BİR YOLCULUK DEĞİL"

Reuters'ın konuştuğu mültecilerden 28 yaşındaki Gineli Kamarra, tehlikeli yolculuğuın "kendisi için büyütülecek bir yanı olmadığını" söyledi.



Kamarra sözlerine şöyle devam etti: "Libya'da aylarca tutsak kaldım ve işkenceye uğradım. Bedava çalıştırıldım. Yaralarıma baksana."

Muhabir bu anlarda grubun, yolculuk hikayelerini birbirleri ile paylaştığını aktardı.