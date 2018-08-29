Münbiçli çocuklar Mehmetçik'le poz verdi

TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 29 Ağustos 2018’de 37’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği kaydedildi.

MÜNBİÇLİ KÜÇÜK YÜREKLER

Öte yandan, TSK tarafından Münbiçli çocukların üzerlerinde Türk bayrağı olan tişörtlerle Mehmetçikle birlikte çektirdikleri fotoğrafı "Münbiçli küçük yürekler; Mehmetçikle, gelecekten daha umutlu… Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 29 Ağustos 2018'de 37’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. " notuyla paylaşıldı.