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Münevver Karabulut cinayetinde kayıp 700 bin euro davası

6 polis ile 8 sanık, 6'şar bin lira adli para cezasına çarptırıldı, 1 sanık ise beraat etti.

DHA | 16.01.2018 - 15:55..
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Münevver Karabulut'un öldürülmesiyle ilgili olarak katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun evinde cinayet günü bulunan 700 bin euroyu tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 6 polis memuru ile görüntüleri sildikleri öne sürülen 3 site görevlisinin yargılandığı dava karara bağlandı.

POLİS SANIKLAR 6'ŞAR BİN ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 25'inci duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme,  polis memuru sanıklar G.K., İ.K. T.K., M.D., A.B.D. ve S.A.'yı "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6'şar bin TL adli para cezasına çarptırdı.  Mahkeme sanıklar U.Y. ve Y.P.'nin “Suç Delilerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan da 6'şar bin TL adli para cezası verdi. Mahkeme 8 sanığa verilen para cezasını ertelemedi.

BİR SANIK BERAAT ETTİ

Öte yandan sanık R.İ. ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeö suçundan da beraatine karar verdi.

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