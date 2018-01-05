Münir Özkul'un efsane rolleri

15 Ağustos 1925 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Münir Özkul, tiyatrodaki ilk sahne deneyimini 1940 yılında Bakırköy Halkevi’nde yaşadı.

1948 yılında Ses Tiyatrosu'nda sahnelenen “Aşk Köprüsü” oyunuyla profesyonelliğe ilk adımını atan Özkul, daha sonra Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçti.

Usta oyuncu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nun da aralarında olduğu bazı tiyatrolarda sahneye çıktı. Türk tiyatrosunun önemli bir simgesi olan “Kavuk” da, 1968 yılında İsmail Dümbüllü tarafından Münir Özkul’a devredildi.

Münir Özkul, Yeşilçam’daki ilk deneyiminde 1951 yapımı “Vatan ve Namık Kemal” filminde figüran olarak rol aldı.

Münir Özkul'un yer aldığı film sahneleri VİDEO

Fotoğraflarla Münir Özkul GALERİ

OYNADIĞI KARAKTERLERLE ÖZDEŞLEŞTİ

Münir Özkul, kariyeri boyunca 200’ü aşkın filmde rol aldı. 1972’de ‘’Sev Kardeşim’’ filmindeki oyunculuğu ona ‘’Altın Portakal Film Festivali’’nde ‘’En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’’nü getirdi.

1977’de ‘’Bizim Aile’’ filmindeki ‘’Yaşar Usta’’ rolüyle ‘’Azerbaycan Film Festivali’’nde özel ödül kazandı.

Bu film ayrıca özeldi, çok sevildi. Çünkü Yaşar Usta, zalimin karşısında dimdik durmuş, ona hayatının dersini veriyordu. Onur ne demekti, insan, şerefi için nelere göğüs gererdi, aslında tüm halka öğütlüyor, tüm gözleri de dolduruyordu.

"MAHMUT HOCA" OLARAK EFSANELEŞTİ

Hababam Sınıfı filminde oynadığı "Mahmut Hoca" karakteri ise Münir Özkul'un adının önüne geçmişti.