Murat Bardakçı'dan Mehmet Çebi'ye destek

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Çebi, Kübra Par’a Esenler’de açılacak olan yeni ve büyük müze ile ilgili hayallerinden bahsetti, dünyanın diğer müzeleri ile eser sergilemek için değiş-tokuş yapılabileceğini söyledi ve teşhir mekânı bulunmadığı için depolarda tutulan objelerin bu sayede gün yüzüne çıkabileceğini anlattı.

Fatih Altaylı da “Projenin hayata geçirilmesi için büyük çaba sarfeden Mehmet Çebi’ye minnet duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler ve çabalar İlber Ortaylı'yı kızdırdı ve köşesinde Mehmet Çebi’ye demediğini bırakmadı.

ÇEBİ'YE DESTEK, ORTAYLI'YA ELEŞTİRİ

Ortaylı'nın yazısının ardından, önce Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve Tarih Profesörü Erhan Afyoncu, Ortaylı'yı eleştirdi. Ardından bugün Murat Bardakçı köşesinden Çebi'ye destek verdi.

MURAT BARDAKÇI: İŞİN DOĞRUSUNU ANLATMAK ŞART

Bardakçı ise; "İki dostun arasında kalmak zordur ama dostlarınızdan biri öbürü hakkında haksız sayılabilecek sözler ettiği takdirde araya girip işin doğrusunu anlatmak şart olur." diyerek, Mehmet Çebi'nin Habertürk'te Kübra Par’a yaptığı mülakatı hatırlatarak, Ortaylı'nın tepkisini eleştirdi.

Bardakçı, Ortaylı'nın söz konusu eleştiri yazısıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Karşınızdakinin görüşlerine katılmayabilirsiniz, eleştirebilirsiniz, hatâ ettiğini söyleyebilirsiniz ama küçümsemeden ve hakaret etmeden! İlber Hoca’nın Mehmet Çebi’den bahsederken 'Kendi donanımına bakmadan ...değiş tokuşa girmeye niyetlenen isimler türedi... Yedi yıllık müze müdürlüğüm sırasında kendisini müzemizde bir tedkikat yaparken görmedim' demesi, bizzat müze sahibi olan bir uzmanı 'Bu gibilere sormak lâzım: Ne vakittir müze geziyorsun?' diye aşağılamaya çalışması, 'Teşvikiye’de hüsn-ü hat (“hüsn-i hatt” demek istiyor) pazarlayan ve satan...' gibisinden küçümseyici sözler sarfedip “Yetişmiş ve görmüş olmak lâzım” ifadesi ile yok saymaya çalışması ayıptır ve bir hocaya yakışmaz!"

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük müzesi geliyor haberi