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Murat Başoğlu: Yeğenim benden 150 bin dolar istedi

Murat Başoğlu, yeğeni Burcu Başoğlu ile ilgili bir açıklama daha yaptı.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 15:04..
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Yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu’nun intihara teşebbüs ettiği ileri sürülmüştü. Bu iddiaları yalanlayan Başoğlu,şaşırtan açıklamalar yaptı.

Murat Başoğlu: Yeğenim benden 150 bin dolar istedi

"HAYATIM BOYUNCA 3 KERE GÖRDÜM"

Başoğlu, "Hayatım boyunca yeğenimi 3 kez gördüm. Yeğenimle hayatım boyunca samimi değildim. Kendisi beni doğum günlerimde arardı. Zaten yurt dışında eğitim aldı. Üstelik ağabeyim ile de görüşmezdik, mesafeliydik.

"EŞİMLE GÖRÜŞÜRLERDİ"

Yeğenim ile eşim sık sık görüşürdü. Yeğenim görüntülerin olmadığını öğrenince benden 150 bin dolar istedi.

"AMCAM BANA TECAVÜZ ETTİ" DERİM

Ben de, 'Saçmalama ne parası istiyorsun' deyince, 'Amcam bana tecavüz etti' diye iftira atarım dedi. Görüntü ortaya çıkınca para isteği ortadan kalktı. İşte bu yüzden kumpas olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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