taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.143
USD
3,7910
EURO
4,4111
ALTIN
154,79
PETR
61,2200

Murat Boz'un ses kaydı mahkemesi sonuçlandı

Murat Boz, tatil yaptığı Gümüşlük'teki villasında sesinin kaydedildiği gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme sonucu ise Murat Boz'u memnun etmedi.

01.11.2017 - 07:05
  1. Haberler
  2. Magazin

Haziran 29'da annesi, ağabeyi ve sevgilisi Aslı Enver ile tatil yapan Murat Boz'un sesi kaydedilip internete verildi. Yaşam alanına izinsiz girildiği yönünde dava açan Murat Boz, beklediği sonucu alamadı.

Murat Boz'un ses kaydı mahkemesi sonuçlandı

"İYİ Kİ BU EVİ ALMIŞIZ"

Habere göre; Bodrum'da Aslı Enver ile anne Nedret Boz arasında 'kısır' diyaloğu yaşandı. İddiaya göre Nedret Boz, gelin adayı Aslı Enver'e, "Aslı sen otur kızım. Ben kısır yapacağım" dedi.

Murat Boz'un ağabeyi Ali Boz ise deniz dönüşü "Murat, iyi ki bu evi almışız. Denize girince daha iyi anlaşılıyor. Buralarda basın da yok" şeklinde söylemlerde bulundu.

Murat Boz'un ses kaydı mahkemesi sonuçlandı

ÜNLÜLER DEDİKODULARA KATLANMAK ZORUNDA

Tüm bu çıkan haberlerden rahatsız olan Murat Boz, savcılığa başvurdu. Aile ve özel hayatının ifşa edildiğini beyan eden Boz, yaşam alanına izinsiz girilip ses kaydı alınıp yayınlanarak suç işlendiğini belirtti. Boz'un şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma sonunda Boz'un ünlü biri olduğu için ailesi ve özel hayatıyla gündem olduğu ve kamuoyunun merak ettiği şekilde haberyapıldığı kaydedildi. Şöhret sahibi kişilerin belli ölçülerde haklarında çıkan dedikodulara ve özel hayatlarıyla ilgili haberlere katlanmak zorunda olduğu belirtilerek şikayet, takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sıla ailesini Ahmet Kural ile kuliste tanıştırdı
Beraber yaşamaya başlayan ünlü aşıklar, nikah hazırlığı yapıyor.
Erhan Çelik ifadeye çağırıldı
Gülben Ergen'in şikayeti üzerine iki kişi hakkında başlatılan soruşturmanın şüphelileri arasında Erhan Çelik de var.
Eda Taşpınar: Beni taşıyabilecek erkek arıyorum diyenlere
Bütün yazı Yunanistan'da geçiren Eda Taşpınar İtalya'da ortaya çıktı.
Hadise Dodan Özer ile aşk yaşıyor
Aşk hayatında bir türlü aradığını bulamayan Hadise'nin O Ses Türkiye yarışmacısı Dodan Özer ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş Lige de aynı ciddiyetle çıkıyoruz

Şenol Güneş Lige de aynı ciddiyetle çıkıyoruz

11
RTÜK'ten Hande Ataizi'nin evlilik programına rekor ceza

RTÜK'ten Hande Ataizi'nin evlilik programına rekor ceza

21
New York saldırganının yakalandığı anlar

New York saldırganının yakalandığı anlar

20
ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

23
Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

9
Barzıkin: Turistler için Türkiye'nin yerini Kenya alacak

Barzıkin: Turistler için Türkiye'nin yerini Kenya alacak

32
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM