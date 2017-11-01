Murat Boz'un ses kaydı mahkemesi sonuçlandı

Haziran 29'da annesi, ağabeyi ve sevgilisi Aslı Enver ile tatil yapan Murat Boz'un sesi kaydedilip internete verildi. Yaşam alanına izinsiz girildiği yönünde dava açan Murat Boz, beklediği sonucu alamadı.





"İYİ Kİ BU EVİ ALMIŞIZ"

Habere göre; Bodrum'da Aslı Enver ile anne Nedret Boz arasında 'kısır' diyaloğu yaşandı. İddiaya göre Nedret Boz, gelin adayı Aslı Enver'e, "Aslı sen otur kızım. Ben kısır yapacağım" dedi.

Murat Boz'un ağabeyi Ali Boz ise deniz dönüşü "Murat, iyi ki bu evi almışız. Denize girince daha iyi anlaşılıyor. Buralarda basın da yok" şeklinde söylemlerde bulundu.

ÜNLÜLER DEDİKODULARA KATLANMAK ZORUNDA

Tüm bu çıkan haberlerden rahatsız olan Murat Boz, savcılığa başvurdu. Aile ve özel hayatının ifşa edildiğini beyan eden Boz, yaşam alanına izinsiz girilip ses kaydı alınıp yayınlanarak suç işlendiğini belirtti. Boz'un şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma sonunda Boz'un ünlü biri olduğu için ailesi ve özel hayatıyla gündem olduğu ve kamuoyunun merak ettiği şekilde haberyapıldığı kaydedildi. Şöhret sahibi kişilerin belli ölçülerde haklarında çıkan dedikodulara ve özel hayatlarıyla ilgili haberlere katlanmak zorunda olduğu belirtilerek şikayet, takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldı.