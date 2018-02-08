Murat Dalkılıç: Allah’tan başka kimseye hesap vermem

Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabı üzerinden iki yıl önce paylaştığı bir yazıda kullandığı ifadeler için özür diledi.

Kendisi hakkında müzikal eleştirilerde bulunan Naim Dilmener’in satırlarını beğenmediği için bir açıklama yapan Dalkılıç, ‘Allah’tan başka kimseye hesap vermeyeceğim’ sözleriyle hakkında yapılan ağır eleştiriler cevap verdi.

İşte Murat Dalkılıç'ın son açıklaması:

"KALPLERİNİZ İYİ NİYETLE DOLSUN İNŞALLAH"

“2 yıl önce yazmışım bu yazıyı… Bir eleştirmen benim müziğimi eleştirmiş falan… Müzik konuşuluyor yani! Benim mesleğim! Hani uğruna 17 koca yıldır ekmeğimi kazandığım, sayısını bilmediğim BİNLERCE kadar (1 konserimden simitçisinden menajerine yüzlerce kişiye dokunduğumu sayarsak) EMEKÇİYE kazandırdığım ve çocukluğumdan beri aşkla ağzının içine baktığım müzik! Şimdi ne hissediyorum biliyo musun? Bu yazıyı yazdığıma üzülüyorum… Çünkü eleştirmen efendi dediğim, hiç değilse benim Allah ile aramdaki şeye burnunu sokmamış… Şekle şemale dil uzatmamış, gönlümü yargılamamış! Müziğimi beğenmemiş sadece… Benim emeğime değer verip dinlemiş ama… Özür dilerim Naim Abi sana darıldığım için… Gelelim benim hayatıma… Bu benim hayatım! Allah'tan başka kimseye hesap vermeyeceğim! Kimi sevip sevmeyeceğimi KİMSEYE sormayacağım! Kalpleriniz iyi niyetle dolsun inşallah… Sağlıcakla…”