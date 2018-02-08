taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.570
USD
3,7949
EURO
4,6607
ALTIN
160,00
PETR
65,4400

Murat Dalkılıç: Allah’tan başka kimseye hesap vermem

Popçu Murat Dalkılıç, özel hayatına karışılmamasını istedi.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 09:36..
  1. Haberler
  2. Magazin

Murat Dalkılıç: Allah’tan başka kimseye hesap vermem

Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabı üzerinden iki yıl önce paylaştığı bir yazıda kullandığı ifadeler için özür diledi.

Kendisi hakkında müzikal eleştirilerde bulunan Naim Dilmener’in satırlarını beğenmediği için bir açıklama yapan Dalkılıç, ‘Allah’tan başka kimseye hesap vermeyeceğim’ sözleriyle hakkında yapılan ağır eleştiriler cevap verdi.

Murat Dalkılıç: Allah’tan başka kimseye hesap vermem

Murat Dalkılıç: Allah’tan başka kimseye hesap vermem

Murat Dalkılıç: Allah’tan başka kimseye hesap vermem

İşte Murat Dalkılıç'ın son açıklaması:

"KALPLERİNİZ İYİ NİYETLE DOLSUN İNŞALLAH"

“2 yıl önce yazmışım bu yazıyı… Bir eleştirmen benim müziğimi eleştirmiş falan… Müzik konuşuluyor yani! Benim mesleğim! Hani uğruna 17 koca yıldır ekmeğimi kazandığım, sayısını bilmediğim BİNLERCE kadar (1 konserimden simitçisinden menajerine yüzlerce kişiye dokunduğumu sayarsak) EMEKÇİYE kazandırdığım ve çocukluğumdan beri aşkla ağzının içine baktığım müzik! Şimdi ne hissediyorum biliyo musun? Bu yazıyı yazdığıma üzülüyorum… Çünkü eleştirmen efendi dediğim, hiç değilse benim Allah ile aramdaki şeye burnunu sokmamış… Şekle şemale dil uzatmamış, gönlümü yargılamamış! Müziğimi beğenmemiş sadece… Benim emeğime değer verip dinlemiş ama… Özür dilerim Naim Abi sana darıldığım için… Gelelim benim hayatıma… Bu benim hayatım! Allah'tan başka kimseye hesap vermeyeceğim! Kimi sevip sevmeyeceğimi KİMSEYE sormayacağım! Kalpleriniz iyi niyetle dolsun inşallah… Sağlıcakla…”

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

91
Amerikalı komutanlar Münbiç'te YPG'nin yanında

Amerikalı komutanlar Münbiç'te YPG'nin yanında

109
Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

45
Bakan Albayrak: Terör örgütleri tarihten silinecek

Bakan Albayrak: Terör örgütleri tarihten silinecek

71
Schulz Almanya Dışişleri Bakanı olacak

Schulz Almanya Dışişleri Bakanı olacak

40
Kar yağışı Eyfel Kulesi'nin kapatılmasına neden oldu

Kar yağışı Eyfel Kulesi'nin kapatılmasına neden oldu

6
ABD kurduğu terör örgütü SDG'yi Menbiç'te tutacak

ABD kurduğu terör örgütü SDG'yi Menbiç'te tutacak

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM