Murat Dalkılıç yanındaki kızları tanıttı

Oyuncu Merve Boluğur’dan boşandıktan sonra yine oyuncu olan Hande Erçel’le yeni bir aşka yelken açan Murat Dalkılıç, önceki gece Etiler'de görüntülendi.

KIZLAR TAKİP ETTİ

Şarkıcı geç saatlerde menajerinin aracıyla oradan ayrıldı. İçinde birkaç genç kızın bulunduğu kendisine ait otomobil de hemen arkasından yola çıkarak onu takip etti.

"YANIMDAKİ KIZLAR KUZENİM"

Dalkılıç ile arkadaşlarının ikinci durağı bu defa Cihangir'deki bir mekan oldu. Mekan önünde habercilerle karşılaşan şarkıcı, “Arkadaşlar Hande bugün yok. Yanımdaki kızlardan biri kuzenim, diğeri arkadaşımın sevgilisi. Diğerleri arkadaşlarım” dedi.