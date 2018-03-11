Murat Dalkılıç'tan çapkınlık haberine tepki

Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir kulüpte iki kız arkadaşıyla eğlenirken yakalandı.

Basında çıkan çapkınlık yaptığı yönündeki haberlere sinirlenen Murat Dalkılıç sosyal medya hesabından sitem etti.

"ONDAN SONRA NİYE KONUŞMUYORSUN"

Dalkılıç, "Oo yine ne idüğü belirsiz bi çapkınlık haberiyle gündemdeyiz! Hasta ettiniz beni sevgili basın mensubu arkadaşlarım! teşekkürler... Ondan sonra niye konuşmuyosun öyle mi?" dedi.