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Murat Emir'den SİHA Sezgin'e destek

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, SİHA'nun öldürdüğü PKK'lıları mazlum diyerek anlatan Sezgin Tanrıkulu'nu savundu.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 00:44..
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Murat Emir'den SİHA Sezgin'e destek

HaberTürk ekranlarında canlı yayın konuğu olan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, SİHA Sezgin'e arka çıktı. Teröristleri koruduğu için PKK'nın siyasi kanadı HDP tarafından kahraman ilan edilen Sezgin Tanrıkulu, partisi içinden de destek almaya devam ediyor.

"MAZLUM" İFADESİNİ KULLANDI

Sezgin Tanrıkulu'nun, teröristleri öldüren SİHA'ları 'siviller ölüyor' diyerek istememesine değinen Emir, "Onlar terörist değil köylüydü. Ne zaman mazlum ezilse biz buna karşı çıkarız" şeklinde konuştu.

Murat Emir SİHA Sezgin'i savundu VİDEO

Murat Emir'den SİHA Sezgin'e destek

"JİTEM GÖREVİNİ SİHA YAPIYOR"

Tanrıkulu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır. AKP Hükümeti, 2002'de seçim bildirgelerine, hükümet programlarına bakıldığında, adalet, özgürlük, eşitlik ve insan haklarına saygı iddiasıyla geldi. 15 yıl sonunda toma, dozer, SİHA iktidarına dönüştü. Bu iktidarın adı toma, dozer ve SİHA iktidarıdır." diye konuşmuştu.

http://videonuz.ensonhaber.com/izle/murat_emir_siha_sezgin_i_savundu

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