Murat Hazinedar 14 Temmuz'da yurt dışına çıkmıştı

İstanbul'un CHP'li belediyelerinden Beşiktaş'ın Belediye Başkanı Murat Hazinedar İçişleri Bakanlığı kararı gereği görevinden uzaklaştırıldı.

FETÖ SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Bakanlığın yaptığı açıklamada Hazinedar'ın uzaklaştırılma sebeplerinden biri de hakkında devam eden FETÖ soruşturması.

İşte o soruşturmada yer alan önemli belgelerden biri de Murat Hazinedar'ın Beşiktaş Kaymakamlığı'na 14 Temmuz 2016 tarihinde yazdığı ve yurt dışına çıkmak için izin istediği dilekçe.

Bilindiği üzere 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'cü alçaklar darbe girişiminde bulunmuş ancak başarılı olamamışlardı.