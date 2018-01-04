Murat Hazinedar karar sonrası ilk kez konuştu

İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediyenin önünde açıklamalarda bulundu.

"ABDESTİMİZDEN ŞÜPHEMİZ YOK"

Uzaklaştırma kararını basından öğrendiğini söyleyen Hazinedar, "Allah büyük. Biz abdestimizden şüphesi olmayan insanlarız." dedi.

Murat Hazinedar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

KARARI BASINDAN ÖĞRENDİM

Hepinizden Allah razı olsun. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Demokrasilerde de milletin verdiği yetkiyi millet alır. Henüz bana tebliğ edilmemiş basından öğrendiğim kararla ilgili düşüncelerimi daha önce paylaştım.

Beşiktaş halkının milletin bana yüklediği sorumlulukla 4 yıldız hizmet etmeye çalıştım. Çok zor şartlarda merkez siyasetin yerel yönetimlerde kurduğu vesayet altında hakkıyla çalışmaya çalıştım.

MİLLETİN İSTEKLERİNE GÖRE HİZMET ETMEYE ÇALIŞTIK

Parti, insan ayrımı yapmadan bu 4 yıla yakın sürede çalıştık. Önümüze konulan bütün engellere rağmen kurumlar arası iş birliği çabalarımıza rağmen, milletin isteklerine saygı göstererek hizmet etmeye çalıştık.

TÜRKİYE REKORUYLA SEÇİLMİŞ İLÇENİN BAŞKANIYIM

Beşiktaş çok özel bir yer. Ben Türkiye rekoruyla seçilmiş ilçenin belediye başkanıyım.

DEĞİL BEN, SÜLALEMDE BİLE BİR TEK FETÖ'CÜ BULAMAZLAR

Herkesin gözünün olduğu bir ilçenin belediye başkanıyım. Basından öğrendiğim kadarıyla uzaklaştırılma gerekçem bir takım yolsuzluk iddialarıyla birlikte 2016 yılından itibaren yürütülen FETÖ'ye üye olmak suçundan yürütülen soruşturma.

Değil ben sülalemde FETÖ'cü bir tek kişi bulamazlar.İktidarın FETÖ'yü meşru gördüğü 17-25'ten önce bile nokta kadar işimiz olmamıştır. Olamaz.

HAKKIMDA AÇILMIŞ DAVA YOK

Hakkımda açılmış bir tek dava bulunmamaktadır. Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırıldığı tarihe kadar hakkımda hep lehine karar verilmiştir. Ama o tarihten sonra belediyemize 16 müfettiş yollandı. Onlar da bir tek olumsuzluk bulamadı.

16 müfettişe belediyenin evrakları verildi. Ben nasıl soruşturmayı olumsuz etkileyebilirim. Bütün bunlardan bir şey bulamayanlar siyaseten verdiğimiz kararı altı boş gerekçeleri bildiriyoruz demişlerdir. Allah büyük. Biz abdestimizden şüphesi olmayan insanlarız.