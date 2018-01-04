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Murat Hazinedar kendini savunmuştu

İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı karardan 4 saat önce basın mensuplarıyla bir araya gelip "Alnımız ak" demişti.

İHA | 04.01.2018 - 18:01..
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Murat Hazinedar kendini savunmuştu

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Hazinedar böylece Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nden sonra görevden uzaklaştırılan 2. CHP'li Başkan oldu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, bu karardan saatler önce hakkında çıkan haberlere düzenlediği basın toplantısıyla cevap vermişti.

Beşiktaş Belediye Binası’nda gerçekleşen toplantıda Başkan Hazinedar’a belediye başkan yardımcıları da eşlik etti. Başkan Hazinedar, toplantıda hem Beşiktaş Belediyesi hem de şahsı adına ortaya atılan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.7

"BÜTÜN TEFTİŞLERDEN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK"

Bazı medya organlarında kendisi hakkında maksatlı bir şekilde haberler yapıldığını, medyada yer alan metinlerinin dahi aynı olduğunu dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, “Son dönemde artarak gelişen hem Beşiktaş Belediyesi, hem şahsım aileme kadar ulaşan, kurumsal kimliğimizi ve itibarımızı zedeleyici neredeyse tamamı suç unsuru oluşturan özel durumlara ilişkin bilgilendirmek üzere bu basın toplantısına davet emiş bulunuyoruz. Belediyemize son 2 yıldır 180’i aşan ön inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmıştır. Türkiye rekoru ile seçilmiş bir belediye başkanı olarak bir rekoru da biz teftiş edilerek kırdık. Şu anda hali hazırda 16 müfettiş 1 ayı aşkın süredir belediyemizi denetliyor. Son döneme kadar yapılan bütün teftişlerden alnımızın akıyla çıktığımızı gösteriyor. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ancak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tarafından yapılan açıklamayla önceden verilmiş bir talimata uygun olarak partimin en yetkili ağzı olan parti sözcüsü tarafından dile getirildi” dedi.

Aynı anda gazetelerde yanlış haberlerin yayınlanmasının maksatlı olarak gerçekleştirilen bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getiren Başkan Hazinedar, “Sadece gazetenin adı doğru tamamı yalan, kaynak olarak gösterilen kişinin fotoğrafı bile yanlıştır” diye konuştu.

"EN AZ İMAR RUHSATI VEREN BAŞKANIM"

Mal varlığı, imar yolsuzluğuna dair ortaya atılan iddiaların yargı tarafından çürütüldüğünü ifade eden Başkan Hazinedar, “En az imar ruhsatı veren belediye başkanıyım. Bütün ihalelerimiz incelenmiş, çöp toplama ve nakliye personeli ihalesi ihalelerinde savcılık İçişleri Bakanlığı’na fezleke yazmış. Aynen Ergenekon, Balyoz davalarındaki mağdurların isyanlara dönüşüyor yaşadıklarım" dedi.

"İFADEMİZ ALINMADAN NASIL ADLİ KONTROL ŞARTI ALINDI"

Hakkında montajlanmış delillerin sunulduğunu dile getiren Başkan Hazinedar, “Montajlanmış bölümünde bile bir suç unsuruna rastlanılmamasına rağmen FETÖ soruşturması hiçbir ciddi delil olmadan iftiralar üzerine açılmıştır. Delil olmayan dosyada hakkımda haksızca yurt dışına çıkış yasağı çıkarılmıştır. 17 aydır bu soruşturma kapsamında hiçbir şekilde ifademe başvurulmamıştır, ifade talebim reddedildi. İfademiz alınmadan nasıl adli kontrol kararı alınmıştır? Savcılık avukatlarımla da dahi hiçbir şekilde görüşmemiş, görüşme talebi reddedilmiştir. Bu eşi benzeri görülmemiş Türkiye’de Ceza Yargılaması Hukuku’nda yeri olmayan istisna bir uygulamadır Savcılık savunma hakkımı açık bir şekilde ihlal etmiştir" dedi.

Hazinedar, "Bu soruşturmalarla sadece şahsıma değil, aileme, eşime de dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul alma imkanı olan evladıma da yurtdışı çıkış şartı konuldu. Ve onun yurt dışında okuma hakkı elinden alındı” diye konuştu.

Öte yandan Hazinedar 17-25 Aralık girişimlerinin ardından FETÖ ele başı Fetullah Gülen hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

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Murat Hazinedar kendini savunmuştu

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