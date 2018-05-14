Murat Karabova'dan Deniz Seki açıklaması

Uzun yıllardır beraber olduğu Faruk Salman’dan sürpriz bir şekilde ayrılan Deniz Seki, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan'ın eski sevgilisi Murat Karabova ile anılan ancak iddiaları reddeden Deniz Seki, Alaçatı tatilinde Tayfun Topal ile el ele yakalandı.

"3 - 5 GÜNDE AŞK YAŞAMAM"

Karabova, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklamada bulundu. Bir süredir şarkıcı Deniz Seki ile birlikte olduğu iddia edilen Karabova, Seren Serengil’in nişan töreninde de Seki ile birlikte samimi görüntüler vermişti. Dün Alaçatı'da bir iş adamı ile el ele ortaya çıkan Deniz Seki'yi gören Murat Karabova, sosyal medyadan hemen açıklama yaptı.