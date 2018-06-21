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Murat Karayılan ile Cemil Bayık yakalandı iddiası

Türkiye'de yıllardır kanlı saldırılar düzenleyen örgütün elebaşlarından Karayılan ile Bayık'ın, yakalandığı iddiası gündemde.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 16:21..
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Murat Karayılan ile Cemil Bayık yakalandı iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla terörle mücadelede taarruz dönemine geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerine karşı büyük bir kararlılıkla operasyonlar düzenlemeye başladı.

Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen harekatlar, örgütün üzerine adeta balyoz gibi indi.

HEM HAVADAN HEM KARADAN

Suriye'nin kuzeyine yuvalanan teröristlerin tek tek etkisiz hale getirilmesinden sonra Türk askeri örgütün ana merkezi olarak gösterilen Kandil'e yöneldi.

Bölgedeki ilerleyişini sürdüren Mehmetçik'e hava operasyonlarıyla da destek destek veriliyor.

KANDİL'DE 35 ÜST DÜZEY PKK'LI BUMM

"Size önümüzdeki günlerde farklı müjdelerim olacak" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş mitinginde Kandil'e düzenlenen hava operasyonuyla örgütün 35 önemli ismin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

CEMİL BAYIK İLE MURAT KARAYILAN YAKALANDI İDDİASI

Kandil'e yönelik operasyonlar devam ederken, örgütün elebaşlarından Murat Karayılan ile Cemil Bayık'ın yakalandığı iddiası da gündeme geldi.

Murat Karayılan ile Cemil Bayık yakalandı iddiası

CANLI YAYINDA BAKANA SORULDU

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili gelen soru üzerine gerekli açıklamaların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağını söyledi.Ü

CUMARTESİ AÇIKLANABİLİR

Gündemdeki iddialara göre; 2 teröristbaşı cumartesi günü MİT ekipleri tarafından Türkiye'ye getirilebilir.

İKİSİ DE ÖCALAN'IN YANINA

Örgütün elebaşlarından Karayılan ile Bayık'ın; İmralı'da Abdullah Öcalan'ın yanına gönderileceği de konuşulan iddialar arasında.

Murat Karayılan ile Cemil Bayık yakalandı iddiası

FOTOĞRAF: Terörist Cemil Bayık ile Murat Karayılan, çalılıkların arasında saklanarak Türkiye'yi küstah bir şekilde tehdit ediyordu.

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