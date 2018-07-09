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Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu

Emlak Konut'un başındaki isim olan Murat Kurum, 66'ıncı hükümetin Çevre ve Şehircilik bakanı oldu.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 22:00..
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Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu

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Türkiye'de şehir yapılaşmasında önemli imza sahibi olan Emlak Konut'un Genel Müdürlüğünü yapan Murat Kurum, Başkan Erdoğan tarafından 66'ıncı hükümetin Çevre Bakanı olarak görevlendirildi.

Bakanlar kurulu kabinesinde Çevre konularında söz sahibi olacak isim olan Kurum Emlak GYO ile dev şehirleşme projelerine imza atmıştı.

MURAT KURUM KİMDİR

1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum, Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Kurum, 2005 yılına kadar birçok özel kuruluşta görev aldı.

TOKİ Uygulama Daire Başkanlığı Ankara’ da 2005-2006 yılları arasında görev aldı. 2006 yılında ise TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı İstanbul- Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü yaptı. Murat Kurum, Emlak Konut GYO A.Ş.’de genel müdür olarak iş hayatına devam etmektedir.

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