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Murat Kurum: Denizi kirleten gemiyi tespit ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de denizi kirleten gemiye 1 milyon 644 bin 742 lira para cezası kesildiğini açıkladı.

AA | 07.09.2018 - 19:00..
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Murat Kurum: Denizi kirleten gemiyi tespit ettik

İzmir'in Foça ilçesinde denizi kirlettiği tespit edilen Harrier isimli kuru yük gemisinin Hintli kaptanının da aralarında bulunduğu 18 mürettebat, ifadeleri alınmak üzere Foça Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sürdürülen soruşturma kapsamında Foça'da akaryakıt sızıntısına neden olan Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisinin personelinin ifadesi alınacak. Geminin Hintli kaptanının da aralarında bulunduğu 18 mürettebat, soruşturmayı yürüten Foça Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verecek.

1 MİLYON 644 BİN LİRA CEZA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kirliliğe neden olan Palau bayraklı, Harrier isimli kuru yük gemisinin firmasına 1 milyon 644 bin 742 lira idari para cezası kesildi." bilgisini paylaşmıştı.

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