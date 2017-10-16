taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.226
USD
3,6425
EURO
4,3019
ALTIN
152,56
PETR
57,8300

Murat Özçelik Barzani'nin kanalında Türkiye'yi eleştirdi

CHP'de genel başkan yardımcılığı yapan Murat Özçelik, Rudaw'da ülkesini eleştirirken, referanduma saygı duyulması gerektiğini söyledi.

16.10.2017 - 07:45
  1. Haberler
  2. Gündem
Murat Özçelik Barzani'nin kanalında Türkiye'yi eleştirdi

Bir dönem CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Özçelik, Kemal Kılıçdaroğlu'na dış politikada fikir veriyordu.

AİLECEK HDP'YE VERDİLER

7 Haziran seçimlerinden sonra ailecek HDP'ye oy verdiklerini açıklayan Özçelik, gelen tepkiler üzerine istifa etmek zorunda kaldı.

Halen CHP üyesi olan Murat Özçelik, düzenlediği sözde bağımsızlık referandumuyla Ortadoğu'da gerilimi yeniden artıran Barzani'nin kanalı Rudaw'a çıktı.

Murat Özçelik Barzani'nin kanalında Türkiye'yi eleştirdi

SÖZDE REFERANDUM YORUMU

Programda Türkiye'yi eleştiren Özçelik, düzenlenen sözde referandum hakkında "Referandum Kürt halkının iradesinin beyanıdır" diyerek saygı duyulması gerektiğini istedi.

TÜRKİYE DEMOKRASİDEN UZAKLAŞTI

Türkiye'nin demokrasiden giderek uzaklaştığını savunan CHP'li Murat Özçelik, Türkiye ile İran arasında yaşanan yakınlaşmanın da yanlış olduğunu ifade etti.

İran'a güvenilmemesi gerektiğini belirten Özçelik, Türkiye dış politikasının yanlışlarla dolu olduğunu sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Orhan Pamuk Türkiye'den şikayetçi
İtalya'da yayınlanan bir gazeteye konuşan Pamuk, politik olarak artık İstanbul'da yaşayamayacağını söyledi.
Pentagon’dan Kerkük açıklaması
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan Kerkük'te yaşanan sıcak gelişmelere yönelik bir açıklama geldi.
Kerkük'ün Tuzhurmatu bölgesinde çatışma
Kerkük'e operasyon başlatılmasının ardından Türkmen güçlerle Peşmerge arasında Tuzhurmatu'da sıcak temas başladı.
PKK'lı teröristler Irak Ordusu'na karşı bekleyişte
Kerkük'te bulunan PKK'lı teröristler de Peşmerge gibi Irak Ordusu'na karşı savaşa hazır.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

Irak ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

145
Kerkük'ün Tuzhurmatu bölgesinde çatışma

Kerkük'ün Tuzhurmatu bölgesinde çatışma

86
Kerkük Valisi direnme çağrısı yaptı

Kerkük Valisi direnme çağrısı yaptı

55
PKK'lı teröristler Irak Ordusu'na karşı bekleyişte

PKK'lı teröristler Irak Ordusu'na karşı bekleyişte

62
Trabzonspor için 4 yabancı 3 yerli hoca adayı

Trabzonspor için 4 yabancı 3 yerli hoca adayı

49
TCI'nin 2023 hedefi

TCI'nin 2023 hedefi

0
İbadi'den güvenlik güçlerine uyarı

İbadi'den güvenlik güçlerine uyarı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM