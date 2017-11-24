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Mursi'nin sağlığı tehlikede

Darbeyle görevinden uzaklaştırılarak hapse atılan Mısır eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin sağlık durumunun kötü olduğu belirtildi.

24.11.2017 - 03:03
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Mısır'da yaklaşık 5 yıl önce yapılan darbe ile hapse atılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin sağlık durumunun giderek kötüleştiğini belirten oğlu, ameliyat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Mursi'nin sağlığı tehlikede

MURSİ KÖTÜ DURUMDA

Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "4,5 yıldır hapishanede olan babamın sağlık durumu kötüleşmesine rağmen gerekli tıbbi bakımın sağlanmaması konusunda ısrar söz konusu." ifadesini kullandı. Ahmed, babasının hayatından Mısır makamlarını sorumlu tuttu.

Mursi'nin sağlığı tehlikede

"AMELİYAT EDİLMESİ GEREKİYOR"

Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi ise babasının şeker hastalığının ilerlediğini ve sol gözündeki görme sorunları nedeniyle de özel bir hastaneye nakledilip ameliyat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kamuoyunda "hapishaneler baskını" olarak bilinen davanın dünkü duruşmasında hakim, adli tıp doktorunun yardımıyla Mursi'nin sağlık kontrolünden geçmesine ve hazırlanacak kapsamlı bir raporun 10 Aralık'taki celsede sunulmasına karar vermişti.

Mursi'nin savunma heyeti başkanı Abdulmunim Abdulmaksut ise yaptığı açıklamada, Mursi'nin şekerinin çok düştüğünü, bu durumun hayati tehlike oluşturduğunu ifade ederek, Başsavcı Nebil Sadık'ı konuyla ilgili bilgilendireceklerini söylemişti.

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