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Müslüm Gürses ölümünün 4'üncü yılında kabri başında anıldı

Arabesk müziğin duayenlerinden ünlü sanatçı Müslüm Gürses'i ölümünün 4’üncü yılında da sevenleri yalnız bırakmadı.

03.03.2017 - 15:51
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Dört yıl önce akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 4’üncü yıldönümünde sevenleri, eşi sinema ve ses sanatçısı Muhterem Nur ve hayranları tarafından mezarı başında anıldı.

MÜSLÜM BABA'YA DUA ETTİLER

Gürses’i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı’na saatler öncesinden gelen hayranları merhum sanatçıya dua ederken, Gürses’in kabri başında Kur’an-ı Kerim okundu. Aralarında Gürses’e benzerliği ile dikkat çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı. Sanat camiasından çok fazla simanın yer almadığı anma gününde Gürses için lokma dağıtıldı.

"MEZARLIĞA GELMEK KÜLFET GELİYOR"

Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, duygularında en ufak bir değişiklik olmadığını ifade ederek, “Her gün aynı duyguları yaşıyorum. Unutmak da mümkün değil bu kadar yıldan sonra. Onu yaşıyorum. Damarlarımda dolaşıyor. O benim damarlarımdayken, içimdeyken ben yalnızlığımı da hissetmiyorum. Geri dönüşü yok, ümidim yok. Biran evvel ben kendimi düşünüyorum.” dedi.

Müslüm Gürses ölümünün 4'üncü yılında kabri başında anıldı

Ünlü sanatçının hayranlarının ilgisine de teşekkür eden Nur, “Olamaz böyle bir şey. Daha da çoğalmaya başladık. Sevenleri çoğalıyor, ne mutlu bize. Onlara çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Sanat camiasındaki vefasızlığa da dikkat çeken sinema ve ses sanatçısı Muhterem Nur, “Vallahi herkesin kendine göre işleri var. Biliyorlar ki ölenler gidiyor. Herkes kendi işine bakıyor, geri dönüş yok. Mezarlığa gelmek külfet geliyor. Buraya gelen hayranları, gelmeyenlerin yerini dolduruyor.” ifadelerini kullandı.

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