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'Müslümanların ezanını sabırsızlıkla bekliyorum'

İsveç'in güneyinde bulunan Vaxjö kenti Başpiskoposu Fredrik Modeus, kilise çanının yanında ezan sesini duymayı da umut ettiğini söyledi.

AA | 14.02.2018 - 07:21..
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Vaxjö kentindeki Araby Camisi yetkililerinin dün emniyet müdürlüğüne, ezan okunması için yaptığı başvurunun ardından İsveç kilisesinden açıklama geldi.

"KİLİSE ÇANININ YANINDA EZAN SESİNİ DE DUYMAYI UMUYORUM"

Kilise adına sosyal medya hesabından açıklama yapan Başpiskopos Modeus, "İsveç Kilisesi adına Müslümanların ezanını sabırsızlıkla bekliyorum. Şehrimizde kilise çanının yanı sıra ezan sesini duymayı umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

POLİS SÖZCÜSÜNDEN EZAN AÇIKLAMASI

Konu ile ilgili İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklama yapan Vaxjö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Pia Ringius, sadece haftada bir gün cuma namazı öncesi hoparlörle ezan okunması için başvuru yapıldığını kaydetti. Ringius, ''Öncelikle bölgenin durumu ve güvenliği araştırılıyor. Önceden böyle bir izin vermediğimiz için şu an başvuru incelemede. Stockholm'de bir cami için böyle bir izin verilmiş. Bu da göz önünde tutuluyor'' dedi.

'Müslümanların ezanını sabırsızlıkla bekliyorum'

İsveç'te hoparlörden ezan ilk kez beş yıl önce Stockholm'ün Botkyrka ilçesindeki Fittja Mahallesi'nde bulunan Fittja Ulu Camisi'nde okundu. Camide 2013 yılından bu yana sadece cuma günleri namazdan önce hoparlörle ezan okunuyor.

Öte yandan üç ay önce de İsveç'in Blekinge bölgesindeki Karlskrona kentinde Boşnaklara ait İslam Kültür Derneğinin minareli camisinde beş vakit hoparlörle ezan okunmasına izin çıkmıştı.

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