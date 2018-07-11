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Muson yağmurları Hindistan'ı yıkıyor

Mumbai kentini vuran muson yağmurları 66 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 03:15..
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Muson yağmurları Hindistan'ı yıkıyor

Şiddetli yağışlar nedeniyle kentte 108 uçak ve birçok tren seferi iptal edildi. 10 gündür devam eden felaketlerde toplam 66 kişinin öldüğü açıklandı.

Muson yağmurları Hindistan'ı yıkıyor

SEL VE HEYELAN KORKU SALDI

Hindistan'da Haziran ayında başlayan muson yağmurları, Temmuz itibariyle tüm ülkede etkili oluyor.

Mumbai ve çevresinde geçen yıla göre daha fazla etkili olduğu ifade edilen muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 66 kişi yaşamını yitirdi.

Geçen yıl yağmur sezonunun ilk ayında 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Muson yağmurları Hindistan'ı yıkıyor

SAYININ ARTMASINDAN KORKULUYOR

Mumbai'de bile 66 sayısının geçileceği tahminleri yürütülerken, yağışların tüm ülkede etkili olmaya başlaması korku saldı.

Ülke genelinde seller ve heyelanların artması olağan görüldü. Hindistan basınında çıkan haberlere göre; bu yıl son zamanların en büyük felaketlerinin olması bekleniyor.

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