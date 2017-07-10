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Muş'ta 15 bölgede sokağa çıkma yasağı

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 15 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

10.07.2017 - 01:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Varto ilçesi Kolan Dağı bölgesinde geçmiş dönemlerde meydana gelen terör olaylarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği, eylemler neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı, bu durumda günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşların, büyük mağduriyet yaşadığı belirtildi.

VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN

Valiliğinin, öncelikle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletin ve milletin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuatlar çerçevesinde her türlü tedbiri aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

YASAĞIN İLAN EDİLDİĞİ BÖLGELER

"Bu tedbirler kapsamında, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu gereğince, Kolan Dağı bölgesinde yapılacak operasyon kapsamında, Varto ilçesi Kolan, Teknedüzü, Yeşildal, Onpınar, Köprücük, Kaynarca ve Çayçatı köyü ile Çağlak Mahallesi, Güllüce Mahallesi, Meti Mezrası, Seyrek, Yeşildal, Çukur, Köprücük ve Teknedüzü yaylalarında 10 Temmuz 2017 günü saat 00.01'den itibaren operasyon bitimine kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelerde sokağa çıkmaları yasaklanmıştır."

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