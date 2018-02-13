taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.495
USD
3,8096
EURO
4,7108
ALTIN
162,71
PETR
62,3200

Muş'ta 4 kişi donmaktan son anda kurtarıldı

Köylerine gitmek için yola çıkan 4 kişi, kar ve tipi nedeniyle mahsur kalınca imdatlarına AFAD yetişti.

DHA | 13.02.2018 - 18:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Muş kent merkezine gelen 2'si kardeş, 2'si amca çocuğu Ercan Özkan, Şafi Özkan, Bekir Karcan ve Umut Karcan, 26 kilometre uzaklıktaki Üçevler köyüne dönmek üzere yürüyerek yola çıktı.

Muş'ta 4 kişi donmaktan son anda kurtarıldı

JANDARMAYI ARAYARAK YARDIM İSTEDİLER

Yaklaşık 18 kilometre giden, 3'ünün yaşları 13 ile 16 arasında değişen, diğeri de 25 yaşında olan 4 kişi, Çavuştepe mevkiinde yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Buldukları bir kar kütlesinin dibine sinen gençler, cep telefonu ile jandarmayı arayarak yardım istedi.

Muş'ta 4 kişi donmaktan son anda kurtarıldı

SON ANDA KURTARILDILAR

Jandarmanın haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köy yolunun kardan dolayı ulaşıma kapalı olması nedeniyle AFAD'a ait paletli araç ve kar motoruyla giden ekipler, bir kar kütlesinin dibine sinen 4 kişiye son anda yetişti. Burada sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan 4 kişi, Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Muş'ta 4 kişi donmaktan son anda kurtarıldı

Kurtarma çalışmasıyla ilgili açıklama yapan AFAD Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Müdürü Maşallah Yıldız, "İl merkezinden Üçevler köyüne gitmek isteyen 4 vatandaşımız Çavuştepe mevkiinde kar ve tipiden dolayı yönlerini kaybetmiş. Kar motoruyla birlikte vatandaşlarımıza ulaştık ve şu anda il merkezine dönüyoruz." dedi.

Muş'ta 4 kişi donmaktan son anda kurtarıldı

Muş'ta 4 kişi donmaktan son anda kurtarıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Edirne'de midye kaçakçılığı
Enez ilçesinde durdurulan bir minibüste 1 ton 250 kilo midye bulundu.
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Kahramanmaraş merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Falezlerde insan zinciriyle kurtarma seferberliği
Antalya'da falezlerden sarkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis, sağlık ve vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı.
Sürek avında 30 yaban domuzu öldürüldü
Karaman'da zirai üretime zarar verdiği gerekçesiyle 5 köyde düzenlenen sürek avında 30 yaban domuzu vuruldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu

Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu

450
Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

82
Şehide haciz olayında davacı konuştu

Şehide haciz olayında davacı konuştu

270
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında

144
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1439

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1439

236
SAT ve SAS komandoları Afrin'de

SAT ve SAS komandoları Afrin'de

243
YPG'lilerin evlerin arasından saldırdığı anlar

YPG'lilerin evlerin arasından saldırdığı anlar

316
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM