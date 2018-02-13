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Muş’ta 4 kulaklı kuzu dünyaya geldi

Muş’un Yukarı Yongalı köyünde dünyaya gelen 4 kulaklı kuzu görenleri şaşırtıyor.

İHA | 13.02.2018 - 07:58..
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Muş merkeze 60 kilometre mesafede bulunan Yukarı Yongalı köyündeki besici Nusrettin Yöndem’in koyunlarından biri, 10 gün önce 4 kulaklı erkek bir kuzu dünyaya getirdi. Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Yöndem, hayatında ilk defa 4 kulaklı bir kuzuyla karşılaştığını söyledi.

Muş’ta 4 kulaklı kuzu dünyaya geldi

Yöndem, "Kuzu, hayvanlarımın içinde öylece kalsın. Kuzu, mucize olarak 10 gün önce dünyaya geldi. İlk gördüğüm zaman hayret kaldım. Köydekilere söyledim, duyanlar hemen gelip baktılar. 4 kulaklı bir kuzu hayatımda bu zamana kadar görmedim. İlk defa böyle bir kuzu görüyorum." dedi.

Muş’ta 4 kulaklı kuzu dünyaya geldi

"Kuzuyu satmayacağım"

Kuzuyu satmayacağını ifade eden besici Yöndem, "Kuzuyu satmayacağım. Kendi eceliyle ölürse ölsün, ama satmayı düşünmüyorum. O benim yanımda kalacak, satmayacağım." ifadelerini kullandı.

4 kulaklı kuzu görenleri şaşırtıyor VİDEO

Köy Muhtarı Alaattin Yöndem ise 58 yaşında olduğunu ve sürekle hayvancılıkla uğraştığını belirterek, şimdiye kadar 4 kulaklı bir kuzu görmediğini kaydetti.

Muş’ta 4 kulaklı kuzu dünyaya geldi

Yöndem, "Bugüne kadar hiç 4 kulağı olan bir kuzu görmedim. Bu hayvan mucize olarak dünyaya gelmiş. Bunun 4 kulaklı olarak dünyaya geldiğini duyan komşular, gelip bakıp gidiyorlar. Bu Allah’ın bir mucizesidir." diye konuştu.

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