taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2245
EURO
5,0544
ALTIN
178,43
PETR
74,8700

Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

Muş'ta bazı vatandaşlar 2 bin 200 rakımlı Kurtik Dağı'nda karda eğlenirken, çocuklar kırsal bölgelerdeki göletlerde suyun tadını çıkarıyor.

AA | 04.05.2018 - 19:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Kurtik Dağı'na gelen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri branda, naylon ve plastik leğenlerle mayısta karda eğleniyor.

"BURALAR KEŞFEDİLMEMİŞ YERLER"

Eskişehir'den Muş'a atanan öğretmen Mukaddes Meşeoğlu, yaptığı açıklamada, bulunduğu şehirde çok mutlu olduğunu söyledi.

Bölgenin coğrafyasının çok güzel ve insanının çok iyi olduğunu dile getiren Meşeoğlu, "İnsanların buraya gelmesi için birçok sebep var. Buralar keşfedilmemiş yerler. Mayıs ayında iki metreye yakın kar var, biz de arkadaşlarımızla leğen ve poşetlerle kaymaya geldik ve çok eğlendik." dedi.

Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor VİDEO

ÇOCUKLAR GÖLETTE SERİNLEDİ

Çobanlık yapan bir grup çocuk, serinlemek için Harman köyü sulama göletine girdi.

Çocuklardan Muhammed Aykut, gölette yüzerek eğlendiklerini belirterek, "Mayıs ayındayız dağlarda kar var. Ovada ise hava sıcak. Hayvanlarımız otlanırken biz de yüzerek serinliyoruz. Biz denizi sadece filmlerde görüyoruz, denizi görmeyi çok istiyoruz." dedi.

Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Antalya FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Antalya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
2 polisi şehit eden PKK'lı tutuklandı
Kayseri'de 2 polisi şehit eden PKK'lı teröristli Gaziantep'te polis operasyonuyla yakalandı.
Trafikte makas atanlara ceza geliyor
İçişleri Bakanı Soylu, "Tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır." dedi.
Adana'da Pitbull'la korkutarak fuhuş yaptırdılar
Kozan ilçesine evlenme vaadi ile getirilip kapatıldıkları evde Pitbull cinsi köpeklerle korkutularak zorla fuhuş yaptırılan 3 Gürcistanlı kadın, polis tarafından kurtarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

434
Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

259
Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

819
Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

73
Abdullah Gül: Hulusi Akar'ın ziyareti gizli değildi

Abdullah Gül: Hulusi Akar'ın ziyareti gizli değildi

140
Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

41
CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

375
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM