Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Kurtik Dağı'na gelen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri branda, naylon ve plastik leğenlerle mayısta karda eğleniyor.

"BURALAR KEŞFEDİLMEMİŞ YERLER"

Eskişehir'den Muş'a atanan öğretmen Mukaddes Meşeoğlu, yaptığı açıklamada, bulunduğu şehirde çok mutlu olduğunu söyledi.

Bölgenin coğrafyasının çok güzel ve insanının çok iyi olduğunu dile getiren Meşeoğlu, "İnsanların buraya gelmesi için birçok sebep var. Buralar keşfedilmemiş yerler. Mayıs ayında iki metreye yakın kar var, biz de arkadaşlarımızla leğen ve poşetlerle kaymaya geldik ve çok eğlendik." dedi.

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ÇOCUKLAR GÖLETTE SERİNLEDİ

Çobanlık yapan bir grup çocuk, serinlemek için Harman köyü sulama göletine girdi.

Çocuklardan Muhammed Aykut, gölette yüzerek eğlendiklerini belirterek, "Mayıs ayındayız dağlarda kar var. Ovada ise hava sıcak. Hayvanlarımız otlanırken biz de yüzerek serinliyoruz. Biz denizi sadece filmlerde görüyoruz, denizi görmeyi çok istiyoruz." dedi.