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Muş'ta kavun ve karpuzlar hayvanlara yem oldu

120 dekar alanda kavun ve karpuz yetiştiren Sinan Kaya, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

05.10.2017 - 09:40
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Türkiye'nin büyük ve en verimli topraklarından birine sahip Muş Ovası'na Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen çok sayıda aile, kiraladıkları yaklaşık 18 bin dekar alanda kavun ve karpuz ekimi yaparak il ekonomisine katkı sağlıyor.

GEÇ GÜBRELEME YAPTI

Bunlardan biri olan Diyarbakırlı Sinan Kaya da, Muş- Erzurum karayolu üzerindeki Dilimli Köyü'nde kiraladığı 120 dekar tarlaya kavun ve karpuz ekti.

Kaya, geç gübreleme yaptığı için kavun ve karpuzlar büyüdükten sonra içten çürümeye başlayınca tarlayı olduğu gibi bırakarak memleketine döndü.

Bunu bilen çevredeki köylerin sürü sahipleri veya çobanlar kavun, karpuzla dolu olan tarlaya hayvanlarını getirip otlatmaya başladı.

Muş'ta kavun ve karpuzlar hayvanlara yem oldu

250 BİN LİRA ZARAR

Sinan Kaya, büyük umutlarla ektiği tarlasından yaklaşık 250 bin lira zarar ettiğini anlatırken köydeki çobanlarından Fesih Alçı, "Benimle birlikte birçok çoban büyükbaş hayvanları otlatırken zaman zaman kavun ve karpuz tarlasına getirip keyif yaptırıyor. Tarladan sadece büyükbaş hayvanlar değil, kümes hayvanları ve kuşlar da yararlanıyor." dedi.

Kavun ve karpuz tarlasında hayvanların otladığını görenler ise bu duruma şaşırıyor.

Muş'ta kavun ve karpuzlar hayvanlara yem oldu

Muş'ta kavun ve karpuzlar hayvanlara yem oldu

Muş'ta kavun ve karpuzlar hayvanlara yem oldu

Muş'ta kavun ve karpuzlar hayvanlara yem oldu

Muş'ta kavun ve karpuzlar hayvanlara yem oldu

Muş'ta kavun ve karpuzlar hayvanlara yem oldu

Muş'ta kavun ve karpuzlar hayvanlara yem oldu

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